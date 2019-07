Giorgia Palmas, Instagram: il bikini fa girare la testa ai fan

Foto Giorgia Palmas bikini: lo scatto su Instagram che ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

La bellezza di Giorgia Palmas è nota a tutti. L’ex velina di Striscia la Notizia, attualmente fidanzata di Filippo Magnini, famoso nuotatore, ha scattato una foto in bikini che ha letteralmente fatto impazzire il web.

Instagram Giorgia Palmas, foto in bikini da capogiro

Giorgia Palmas su Instagram ha quindi pubblicato una foto che ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti con una posa da star. Nelle immagini infatti vediamo la Palmas sdraiata in spiaggia che indossa un bikini con alle spalle un mare cristallino quasi trasparente, meraviglioso che sembra essere perfettamente in abbinamento. Sotto di lei, come un comodo letto la sabbia bellissima e il sole che le batte addosso. Giorgia mostra un fisico scultoreo, un lato B importante e addominali scolpiti. Insomma, un bellissimo fisico, veramente da urlo che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. A questo scatto però ne segue un altro molto più divertente in cui si vede un’onda che le va addosso facendo così divertire tutti i fan perché scatta il cosiddetto raffronto tra il mondo di Instagram vs la realtà. Quindi oltre ad essere sensuale e bellissima nella foto, la Palmas diventa anche molto divertente. L’ex velina attualmente continua ad essere fidanzata con il nuotatore Filippo Magnini e per quanto riguarda il lavoro l’abbiamo vista a Milan tv dove conduce il programma che apre e chiude le partite della squadra di Milano.

Fidanzato Giorgia Palmas, Filippo Magnini salva un bagnante in vacanza

Intanto però anche Filippo Magnini, il suo fidanzato ha fatto parlare di sé. Non per il fisico scultoreo e bellissimo, ma per il fatto di aver salvato un bagnante in Sardegna dove i due si trovano in vacanza. Pare infatti che un signore si sia sentito male e abbia rischiato di affogare. Fortunatamente Filippo Magnini, abile nuotatore, si è lanciato in acqua e ha salvato l’uomo in tempo record.

