La conoscete davvero bene Barbara D’Urso, sapete la sua altezza? Ecco tutti i dettagli più particolari sulla nota conduttrice tv.

E’ una delle conduttrici televisive italiane più famose: le sue trasmissioni dell’ultimo hanno sono state le più viste. I dati auditel hanno premiato quasi sempre la napoletana che ha conquistato il cuore di tutti i napoletani. Con Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso ed il Grande Fratello ha fatto compagnia al suo pubblico quasi tutti i giorni della settimana: un record forse tra i conduttori televisivi. Ma conoscete proprio tutto di lei? Ecco per voi curiosi qualche dettaglio in più sulla sua persona.

Barbara D’Urso: altezza, peso, quanti anni ha, com’era prima

Barbara D’Urso è nata a Napoli ed è una delle conduttrici più amate e seguite nel panorama televisivo italiano. Molti si chiedono: quanto anni ha? Il suo aspetto la fa sembrare davvero una ragazza giovanissima: è nata il 7 maggio del 1957. La D’Urso ha ben 62 anni e mai nessuno ci crederebbe: porta con sé i suoi anni davvero in maniera unica. La partenopea, il cui nome di battesimo è Maria Carmela D’Urso, gode di un fisico mozzafiato: è alta 1,68 cm e pesa 60-62 kili.

Com’era prima? Ecco la foto da giovane

La regina di Mediaset è una donna meravigliosa con un viso indiscutibile: la domanda sorge spontanea, è sempre stata così bella? La risposta è sì!

Barbara D’Urso spesso sul suo profilo Instagram (@barbaracarmelitadurso) rivive con i suoi follower momenti del passato e pubblica alcuni scatti di quando era giovane. Questo uno degli scatti che ha avuto un successo enorme:

La D’Urso ha lasciato tutti senza parole con questo meraviglioso ricordo di sé negli anni ’80: a riprova del fatto che passano gli anni, ma lei resta sempre bellissima ed uguale a prima.

