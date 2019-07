Nunzia Sansone Temptation Island: ecco com’era sei anni fa. In una vecchia foto risulta l’ex concorrente risulta quasi irriconoscibile. Vediamola insieme.

Quest’anno l’edizione di Temptation Island sta regalando davvero tantissimi colpi di scena. La prima coppia ad essere andata via dal programma è stata quella composta da Nunzia ed Arcangelo: hanno abbandonato il “villaggio delle tentazioni” separati. La rottura l’ha voluta lui dopo averla tradita con la tentatrice Sonia. Per Nunzia è stato un fulmine a ciel sereno ed ha provato in tutti i modi a fargli cambiare idea: nulla ha potuto però, Arcangelo è andato via solo. Ma com’era Nunzia sei anni fa? Abbiamo trovato uno scatto della napoletana su Instagram: sembra quasi irriconoscibile.

Nunzia Sansone Temptation Island: com’era, irriconoscibile in una vecchia foto

Dopo 13 anni d’amore, la storia di Nunzia e Arcangelo è arrivata ai titoli di coda. Il falò di confronto è stato sconvolgente e lei sembra ancora scossa. La napoletana è attiva sul suo profilo Instagram già da molti anni ed infatti abbiamo trovato uno scatto che nessuno ha mai visto. Risalente al 2013, Nunzia è in compagnia del suo ormai ex fidanzato ed entrambi sembrano quasi irriconoscibili.

Visualizza questo post su Instagram ❤Indivisibili oramai❤ Un post condiviso da Nunzia Sansone (@nunziasansone) in data: 17 Set 2013 alle ore 3:51 PDT

Il colore dei capelli di Nunzia nello scatto è diverso da quello di oggi: non è l’unico dettaglio che si nota. Entrambi erano molto più giovani in questo post ed i loro visi con gli anni sono leggermente mutati. Tra loro sarà solo una crisi passeggera e ritorneranno insieme o la rottura è definitiva? Staremo a vedere…

