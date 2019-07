Temptation Island, chi sono Arcangelo e Nunzia: lei vuole una famiglia. lui ha qualche dubbio. Ecco la sesta coppia che parteciperà al reality di Canale 5.

Mancano poche ore alla nuova edizione di Temptation Island. Tra le sei coppie che prenderanno parte al programma c’è quella formata da Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone. Napoletani, fidanzati da 13 anni, hanno scelto di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Temptation Island, chi sono Arcangelo e Nunzia: ‘La vita è una e va vissuta’

Arcangelo e Nunzia sono due tra i concorrenti della nuova attesissima edizione di Temptation Island. La coppia partecipa al reality ‘delle tentazioni’ perché, nonostante i 13 anni di fidanzamento, il rapporto non sembra avere stabilità. La più ‘dubbiosa’ tra i due sembra essere Nunzia, che nel video di presentazione afferma “me ne ha fatte passare tante”. La ragazza partecipa alla trasmissione di Maria De Filippi per capire una volta per tutte se Arcangelo è la persona giusta con cui costruire una famiglia. Ma lui cosa ne pensa? Date un’occhiata al video:

“Lei è la persona più importante della mia vita, ma non significa che deve essere l’unica“. Insomma, non è proprio la frase che una donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio uomo. Le parole di Arcangelo durante la presentazione non promettono molto bene. E sul web c’è già chi scommette che il napoletano sarà uno dei più ‘facilmente tentabili’ dalle bellissime tentatrici scelte quest’anno dalla trasmissione. Riusciranno Arcangelo e Nunzia a uscire insieme dalla loro esperienza sul’isola? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo!

