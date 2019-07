Belen Rodriguez lecca il gelato: l’ultima foto postata dalla showgirl su Instagram scatena l’ironia dei vip. Ecco cosa è successo.

Basta poco alla bellissima Belen Rodriguez per far impazzire i suoi fan. Ma nelle ultime ore, la moglie di Stefano De Martino ha letteralmente mandato in tilt Instagram con il suo ultimo scatto. La showgirl argentina indossa un costume minuscolo, ma fin qui tutto normale. Se non fosse che Belen ha deciso di fotografarsi mentre lecca un gelato all’anguria. Un gesto semplice, che ha letteralmente scatenato il web. Tra i commenti alla foto, non sono mancate le allusioni ‘hot’. Ma ci sono stati anche molti personaggi noti ad aver ironizzato sullo scatto della Rodriguez. Pio e Amedeo in primis! Scopriamo di più.

Belen Rodriguez lecca il gelato, scatta l’ironia dei vip: Pio e Amedeo fanno impazzire i fan

Belen Rodriguez è una di quelle donne che difficilmente passa inosservata. Soprattutto se è intenta a leccare un gelato con addosso un mini bikini. I followers dell’argentina sono letteralmente impazziti alla vista della foto, postata dall’argentina sul suo Instagram. Ma la foto ha creato talmente scalpore, che anche alcuni vip hanno deciso di ironizzare sulla posa della bellissima Belen. A scatenare le risate del web, è stata la parodia di Pio e Amedeo, l’amatissimo duo comico foggiano. Ecco cosa hanno postato sul loro profilo ufficiale:

I comici ‘imitano’ la Rodriguez, utilizzando anche la stessa parola per la didascalia: ‘fresch’. Il post ha letteralmente scatenato i fan, che hanno invaso la foto di commenti e cuoricini. Tra i commenti alla foto, anche quello di Simona Ventura, che scrive: “Proprio lo stesso effetto” seguito da tante risate. Insomma, anche in questo caso Pio e Amedeo si sono rivelati irresistibili.

Ma anche il duo comico dei Panpers ha deciso di ironizzare sullo scatto di Belen. La loro foto riguarda un prima e dopo che non ha bisogno di molte spiegazioni… Date un’occhiata:

Anche questo post ha scatenato i commenti dei fan divertiti. Insomma, la splendida Belen sa sempre come far parlare di sé!

