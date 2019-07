Jovanotti, esce un nuovo singolo a sorpresa per celebrare l’allunaggio

Luna, il singolo di Gianni Togni rifatto da Jovanotti arrangiato da Rick Rubin è il brano scelto per celebrare l’allunaggio.

Jovanotti non smette mai di stupire i suoi fan. Mentre è in corso il tour Jova Beach Party 2019 Lorenzo Cherubini ha deciso di lanciare un nuovo singolo, Luna, nella versione arrangiata da Rick Rubin, il famoso produttore che ha già collaborato con lui negli altri dischi. Il brano è una cover di Gianni Togni è del 1980 ed è il brano prescelto per celebrare i 50 anni dall’allunaggio il 20 luglio 1969.

Jovanotti ricorda l’allunaggio

Jovanotti ha spiegato che il primo ricordo cosciente che ha è la diretta con Tito Stagno e Ruggero Orlando in diretta Rai quando aveva 3 anni. Sebbene all’epoca non avesse coscienza di cosa stava guardando, ha comunque capito che si trattava di qualcosa di molto importante e speciale. Quel ricordo però gli è rimasto stampato nelle memoria. Jovanotti ha poi spiegato che questi fatti storici entrano nella vita delle persone senza che ce ne si accorda, ma ha anche dichiarato che, ogni volta che rivede quelle immagini, fa come un viaggio nel tempo e si ritrova là davanti alla televisione in bianco e nero insieme alla sua famiglia. Jova ha poi spiegato che si è persino innamorato di una donna che è nata proprio in quei giorni e la luna è una costante della sua musica perché gestisce quelle che lui chiama “maree interiori”. Così la luna è anche la luce naturale che illumina tutte le spiagge che sono teatro dei suoi concerti estivi a Lignano, Rimini, Castel Volturno e Marina di Cerveteri… “Anche io certe notti mi incanto a vedere la luna e mi emozioni. Così quando ho registrato Luna era marzo, ero a Malibu con Rick Rubin che è rimasto sorpreso dalla melodia di Gianni Togni che non consoceva”

Intanto in radio circola Nuova Era, brano tratto dall’Ep Jova Beach Party ed è uno dei più suonati in radio. Questa canzone accompagna ogni tappa del suo tour di concerti e da quando è stata uscita non ha mai abbandonato la classifica radiofonica.

(Fonte Immagine Ufficio Stampa)