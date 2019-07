Chi è Alessio Bruno, uno degli ex concorrenti di Temptation Island arrestato questa mattina per detenzione di stupefacenti: tutto quello che occorre sapere.

Recentemente, vi abbiamo parlato dell’arresto di Alessio Bruno. L’ex concorrente di Temptation Island nell’edizione risalente al 2017 è stato, infatti, questa mattina arrestato ed, in seguito, condannato per detenzione di spaccio di stupefacenti. Costretto a scontare 2 anni e 8 mesi ed, in più, a pagare una multa di circa 14 mila euro, il giovane romano ha raccontato di aver iniziato questa attività illecita da circa un mese. Perché la sua fidanzata, Eleonora D’Alessandro, modella e conduttrice sportiva, guadagnerebbe più di lui. Ebbene. Conoscete proprio tutto di Alessio? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui. A partire, dalla sua età, lavoro, vita privata e il suo canale Instagram.

Temptation Island, chi è Alessio Bruno: l’ex concorrente arrestato per detenzione di stupefacenti

Alessio Bruno è del 1988. Ed è nato e cresciuto a Roma. Con un fisico muscoloso e prestante, il giovane ragazzo scopre di avere, sin da piccolo, una grande passione: il calcio. Tanto che, davvero piccolissimo, si insinua in quest’ambiente. In particolare, inizia la sua carriera nella squadra di calcio Casal Barriera. Nonostante resterà un grande appassionato del pallone, ben presto Alessio cambierà strada. Tanto da diventare, ormai da grande, un imprenditore romano. È proprio nella Capitale, infatti, che il giovane Bruno gestirà una serie di negozi di abbigliamento. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel 2017 quando, insieme alla sua fidanzata dell’epoca Valeria Bigella, il ragazzo decide di partecipare all’edizione di quell’anno di Temptation Island. È proprio da quel momento, infatti, che inizia la vera e propria scalata verso il successo. Il suo canale Instagram, dunque, ne è testimone. Pensate, il romano conta all’incirca 222 mila followers. Insomma, dei numero davvero pazzeschi. Nella sua vita, o perlomeno è quello che sappiamo, ha avuto solo due relazioni importanti. Con Valeria Bigella, appunto, terminata poco dopo la loro esperienza a Temptation Island. Ed Eleonora D’Alessandro, con la quale fa coppia fissa da alcuni mesi.

