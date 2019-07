Luca Parmitano, chi è: età, carriera e vita privata dell’astronauta Italiano nello Spazio. Sarà alla guida della missione Beyond

Un’occasione speciale per festeggiare e per partire per una nuova missione. Ieri, 20 Luglio 2019, in occasione del Moon Day per la celebrazione del 50esimo anno dal primo sbarco sulla luna, la missione Apollo 11, un italiano ha dato il via alla missione Beyond. E’ Luca Parmitano il nome del militare ed astronauta che ieri è partito per lo spazio e ha attraccato più vicino alla luna rispetto a tutti gli italiani nel mondo. Sarà lui a guidare la Staziona Spaziale Internazionale per sei lunghi mesi, che saranno documentati e raccontati attraverso twitter. Ma vediamo meglio chi è.

Luca Parmitano, il primo astronauta italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale

Luca Parmitano, a settembre 43 anni, è originario di Paternò. Un diploma conseguito a Palermo, un anno di studi da liceale negli Stati Uniti e il percorso presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli. Parmitano ha da subito mostrato al mondo intero il suo desiderio di emergere e di scoprire e il Mondo e ciò che c’è nello spazio. Una passione infinita, coltivata negli anni, alimentata da sacrifici e studi che l’hanno portato ad emergere. Luca è stato il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare, poi la decisione di affidare a lui il comando della nuova missione. Beyond è la dodicesima missione al mondo che coinvolge uno o più italiani nello spazio e a Parmitano è stato affidato il compito di guidare la Stazione Spaziale Internazionale. Luca, che tra la carriera da militare e quella dell’astronauta ha dedicato parte della sua vita anche alla ricerca, è il primo italiano ad avere una responsabilità tale, mentre da casa lo aspetteranno sua moglie e le sue due figlie.

