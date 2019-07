Gianluca Vacchi, festa a bordo del jet privato: la nuova moda dell’estate. La hit che farà sfidare tutti i suoi follower a suon di musica

La musica nel sangue, l’estro alle stelle: Gianluca Vacchi non si smentisce mai. L’imprenditore e web influencer non ha mai smesso di far parlare di sé, ma con l’arrivo dell’estate si conferma ogni anno protagonista indiscusso dei social. Un nuovo video postato nelle scorse ore ha già catturato l’attenzione di milioni di follower. Una trasferta per nulla sobria in vista di Tomorrowland, come si evince dalle immagini e dal testo che accompagna il post. Una nuova esibizione da lasciare senza fiato, come sempre circondato dall’universo femminile.

Gianluca Vacchi si esibisce a bordo del suo jet privato. Sarà la nuova hit dell’estate?

Un volo a suon di musica quello che Gianluca Vacchi ha condiviso sul suo profilo instagram qualche ora fa. L’imprenditore e social influencer, in compagnia rigorosamente femminile, si è diretto verso Tomorrowland, senza perdere occasione di festeggiare e dare spettacolo. Il video lo ritrae mentre è intento ad esibirsi nell’ennesima coreografia, tra una ragazza e l’altra, sempre in forma impeccabile. Vacchi, oltre a seguire il ritmo della musica e a mettere in mostra addominali e movimento di bacino degno dei migliori sudamericani, lancia una nuova coreografia.

Così, come nelle estati precedenti, sulla hit siamo sicuri saranno pronti a sfidarsi a colpi di video gruppi di giovani in vacanza in giro per il mondo. La sua solita capacità di coinvolgere i follower anche stavolta, sicuramente, scatenerà una reazione a catena. Un’estate a suon di musica, un’estate a colpi di bacino, Vacchi si conferma re dei social e di tendenze.

