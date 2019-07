Una delle fidanzate di Temptation Island 2019 Katia Fanelli si lascia immortalare al mare: fisico da urlo, ma i suoi fan notano un altro dettaglio.

Il viaggio di Temptation Island 2019 continua. Questa sera, lunedì 22 luglio, infatti, andrà in onda la quinta puntata. Quella decisiva, insomma. In questo appuntamento, infatti, le coppie restanti in gioco affronteranno l’ultima falò prima del tanto atteso confronto finale con i rispettivi parteners. Occhi puntati su Katia Fanelli. Stando ad alcune nostre anticipazioni, infatti, la bionda riminese non vivrà affatto dei momenti facili nel villaggio. Soprattutto in seguito ad un ennesimo video del suo fidanzato Vittorio con la single Vanessa. A proposito di Katia, spulciando sul suo profilo Instagram, è spuntata una foto davvero superlativa. La ragazza è al mare. Mostrando, tra l’altro, un fisico da urlo. Gli occhi dei suoi fan, però, cadono su un particolare dettaglio. Ecco tutto spiegato meglio.

Katia di Temptation Island 2019 al mare: tutti notano quel dettaglio

È, senza alcun dubbio, una delle fidanzate di Temptation Island 2019 che ha catturato l’attenzione più di tutte. Non solo per la sua bellezza, ma anche per la spiccata simpatia. Grazie a termini come ‘fotonica’ ed ‘esaurismo’ e un’esuberanza davvero da invidiare, Katia Fanelli ha suscitato le simpatie delle sue compagne di viaggio. Ma anche, e soprattutto oseremmo dire, del pubblico italiano. È diventata, insomma, una vera e propria beniamina. Lo testimonia, tra l’altro, il numero di followers Instagram che è nettamente aumentato. Ecco. A proposito di Instagram, proprio qui è spuntata una foto davvero mozzafiato di Katia:

Datata 4 Marzo, Katia, in questa foto, è alle Maldive con il suo fidanzato Vittorio Collina. Insomma, che dire? La ragazza è davvero superlativa in questo scatto. Fisico asciutto e palestrato, capelli al vento e bellezza disarmante. Eppure c’è chi, invece, di apprezzare tali caratteristiche, nota ben altro:

Da come si può notare quindi, se da una parte c’è chi apprezza la bellazza della ragazza. Dall’altra, invece, c’è chi non ha potuto fare a meno di far cadere i suoi occhi sui piedi della giovane ragazza. Incredibile, no?

