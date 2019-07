Il Re Leone, esordio internazionale da record: cresce l’attesa per l’Italia. Numeri del box office incredibili, la Disney conquista il Mondo

Mentre la Disney in generale concquista il panorama nazionale e internazionale delle sale cinematografiche, sale l’attesa per l’uscita italiana del remake del Re Leone. Il film, rivisitazione dello storico cartone, ha però già conquistato l’America. 531 milioni di dollari è l’incasso dei primi giorni di trasmissione nelle sale americane del nuovo film targato Disney. Grandi e piccini dovranno attendere il 21 Agosto per poter riempire invece le sale italiane e tornare indietro nel tempo.

Potrebbe interessarti anche:

Il Re Leone, boom di incassi in America. Cresce l’attesa in Italia, ma la Disney è già regina del botteghino

Sarà il Re Leone il film più atteso in questo 2019. Cresce la curiosità, di genitori e figli che il 21 Agosto potranno finalmente emozionarsi insieme davanti al grande schermo. Il film, già record di incassi in America, farà piangere vecchie e nuove generazioni in tutto il Mondo. Tra le voci note che doppieranno i protagonisti quella di Luca Ward, Elisa e Marco Mengoni. Nel frattempo, è sempre la Disney regina del cinema italiano: in questo weekend caldissimo, le sale più affollate sono state quelle che hanno trasmesso Spider-Man: Far From Home”, che ancora occupa il primo posto, con un incasso totale di circa 8 milioni e mezzo di euro. Un box office che non si smentisce rispetto a quello del weekend passato, ma il meglio deve ancora venire. Sarà Simba, con i suoi amici Timon e Pumba, la vera star di questa calda estate italiana. Per ora, in America, il Re Leone è stato considerato il secondo miglior esordio del 2019 dopo “Avengers: Endgame”, mentre vanta una settimana posizione per quel che riguarda in generale la storia del cinema. Non ci resta che attendere per poter riscoprire le gesta del piccolo Leone più famoso al Mondo.