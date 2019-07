Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono in crisi? L’ex corteggiatrice ha finalmente rotto il silenzio: ecco le sue parole.

Non tira una bella aria nella storia d’amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: la coppia uscita da Uomini e Donne sta attraversando un periodo particolare. Quando hanno lasciato il programma insieme sembrava vero amore, ora cos’è successo? Nessuno conosce la verità ma sul web gira voce che i due non stiano più insieme. Ad alimentare i dubbi è stato un post dell’ex corteggiatrice: il pubblico della coppia è curioso di sapere cosa sta accadendo nelle loro vite e così Sonia ha deciso di rompere il silenzio. Ecco le sue parole su Instagram.

Uomini e Donne, Ivan e Sonia in crisi? L’ex corteggiatrice rompe il silenzio

Sembravano essere innamorati ed affiatati ma è successo qualcosa: tra Ivan e Sonia sembra esserci una crisi. È una rottura definitiva o una bufera passeggera? I fan sono curiosi di scoprire cosa sta accadendo nella coppia di Uomini e Donne e così l’ex corteggiatrice ha deciso di rompere il silenzio.

Tramite le IG story ha svelato che ci sono dei momenti della vita che non ti fanno star bene: “Non mi credo chi sa chi, non do conferme perchè non mi va. Se volessi far parlare i giornali avrei fatto diversamente”, le sue parole. Ha chiesto ai suoi fan di rispettare questo momento: insomma, l’ex corteggiatrice con queste parole sembra confermare la crisi. Il pubblico di Mediaset ed i follower della coppia uscita dagli studi di Maria De Filippi restano in attesa di scoprirne qualcosa in più.

