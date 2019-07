Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island 2019, un’ex concorrente la commenta su Instagram: scatta la polemica social.

In fondo si sa, Temptation Island 2019 è un reality che sa far parlare tantissimo. Ognuno di noi si immedesima nelle sei coppie che, chi per un motivo chi per un altro, decide di parteciparvi. Già la settimana scorsa, infatti, vi avevamo parlato di un particolare commento fatto da Antonella Clerici durante la messa in onda della quarta puntata. Ecco. A distanza di una settimana, poco è cambiato. Il quinto appuntamento ed, in particolare, il confronto infuocato tra Massimo e Ilaria ha catturato un po’ tutti. Soprattutto, un’ex concorrente del programma. Che però, lasciandosi andare a qualche commento di troppo su Instagram, ha suscitato una dura reazione da parte di alcuni utenti. Ecco cos’è successo. E, soprattutto, di chi parliamo.

Temptation Island 2019, ex concorrente commenta il quinto appuntamento: scatta la polemica

Tutti ricorderemo, senza alcun dubbio, Lara Rosie Zorzetto. La giovane ragazza, infatti, è stata una delle concorrenti, insieme al suo ex fidanzato Michael, della scorsa edizione del programma. Temptation Island è stato per lei un vero e proprio trampolino di lancio. Tanto che, attualmente, la bella stilista vanta un seguito davvero pazzesco. Chi, quindi, meglio di lei può commentare il programma? Beh, nessuno! E proprio ieri sera, infatti, subito dopo il falò di confronto tra Massimo e Ilaria, Lara si è lasciata andare ad un duro commento su Instagram. Che, ovviamente, non è affatto passata inosservata. Scatenando, così, una vera e propria polemica social.

Insomma, un semplice commento da spettatrice. Che però, come dicevamo, ha scatenato una dura reazione da parte di alcuni utenti Instagram:

