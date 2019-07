Ilary Blasi da capogiro nelle ultime storie Instagram: in un video si riprende con indosso un costume molto stretto e sgambato che fa girare la testa proprio a tutti

Ilary Blasi incontenibile in un video che ha appena postato nelle sue storie Instagram: la bella moglie di Francesco Totti è sempre più sexy in un’estate che è già abbastanza rovente. Questa volta, ha voluto mostrarsi con un costume leopardato, molto sgambato e stretto, che mette in risalto le curve della bella showgirl. Insomma, ultimamente, il profilo Instagram della Blasi è davvero da capogiro. Ma andiamo a vedere più accuratamente di cosa parliamo:

Ilary Blasi: costume stretto e sgambato in spiaggia

Impossibile non notarlo. Ilary Blasi ha postato un video su Instagram in cui si riprende praticamente dalla testa ai piedi con un costume veramente mozzafiato. Stretto, sgambato e con quel tocco sexy dato dalle macchie di leopardo. Insomma, la showgirl è veramente incontenibile:

Ecco, questa è la prima parte del video che Ilary Blasi ha postato su Instagram. Occhiali da sole, capelli legati, niente trucco e una storia sulle note di “E’ sempre bello” di Coez. Insomma, un po’ di relax per la bella Ilary che, comunque, avrà fatto girare la testa a tutti i suoi follower. Ma vediamo il continuo:

La moda di quest’anno impone costumi sgambati e molto stretti: c’è poco da fare. Così, anche Ilary Blasi ha voluto indossarlo mostrando a tutti un fisico spettacolare. E Totti? Il maritino era lì che la riprendeva per una gallery realizzata da lontano in modalità multiscatto di Instagram.

Cosa bolle in pentola?

Ilary Blasi e Totti saranno presto protagonisti di una sitcom: “Casa Totti”. Sarà una serie sulla loro vita privata, come annunciato da Gabriele Parpiglia su ‘Chi’. Presto andrà anche in onda, ma non si conosce ancora la data precisa. Speriamo il prima possibile! Tutti muoiono dalla voglia di vedere cosa succede tra Ilary e Francesco nella loro quotidianità.

