La finale di Temptation Island 2019 regala un doppio appuntamento: ecco quando andranno in onda le ultime due puntate.

Il finale di Temptation Island 2019 quest’anno sarà diviso in due puntate che andranno in onda un giorno dopo l’altro: due appuntamenti consecutivi lasceranno incollati alla tv tutti i fan del programma. Quest’anno il reality Mediaset ha regalato tantissimi colpi di scena: nel villaggio sono rimaste solo tre coppie, quelle composte da Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola. Come finirà tra di loro? Ecco quando potremo saperlo.

Temptation Island 2019: ecco quando andranno in onda le ultime due puntate

Il finale di Temptation Island 2019 raddoppia: dopo la sesta puntata, che andrà in onda lunedì 29 luglio e che vedrà il confronto finale tra le ultime tre coppie rimaste in gioco, ci sarà una puntata speciale che andrà in onda il giorno dopo, martedì 30.

Nell’ultima puntata del programma vedremo il falò finale di Vittorio e Katia, Massimo ed Ilaria e Sabrina e Nicola: chi tra questi uscirà insieme dal programma e chi invece deciderà di porre fine alla loro storia d’amore dopo l’esperienza nel villaggio delle tentazioni? Il giorno dopo, martedì 30 luglio, andrà in onda, sempre su Canale 5, un post-Temptation, ovvero i fan potranno sapere cosa sta accadendo nelle vite dei concorrenti di questa edizione. Curiosi di scoprire cosa accadrà?

