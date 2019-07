Il reality Temptation Island 2019 ci ha regalato un vero e proprio colpo di scena: l’annuncio spiazza tutti i fan del programma, ecco cosa sta accadendo.

Una cosa è certa: Temptation Island 2019 è stato davvero da record. Sin dalla prima puntata, l’attuale edizione del programma ha ottenuto un successo davvero sconsiderato. Lo confermano, tra l’altro, gli ascolti televisivi. Anche la quinta puntata, andata in onda ieri sera, non ha affatto deluso le aspettative. Filippo Bisciglia, insieme alla fantastica troupe di Temptation Island, ha conquistato circa il 23,6% di share. Insomma, lo dicevamo: un vero e proprio record. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che Mediaset ha deciso di ‘regalare’ un vero e proprio colpo di scena all’affezionato pubblico del programma. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che non è mai accaduto prima.

Clamoroso colpo di scena per Temptation Island 2019: l’annuncio rende felici i fan

Il viaggio di Temptation Island 2019 è, quasi, giunto al termine. Se, ieri sera, è andata in onda la prima parte del confronto finale tra Massimo ed Ilaria, la settimana prossima assisteremo, quindi, non solo alla seconda parte, ma anche ai falò di confronto delle altre due coppie restanti in gioco. Parliamo, quindi, di Katia e Vittorio ed Sabrina e Nicola. Insomma, una puntata, senza alcun dubbio, davvero ricca. Eppure, sembra che le sorprese non siano affatto terminate. Da come si apprende dal sito Fanpage, infatti, Mediaset ha deciso di regalare un doppio appuntamento del programma. Non solo, quindi, lunedì 29 luglio, ma anche martedì 30 luglio. Certo, quest’ultimo, molto probabilmente, sarà un appuntamento dedicato al ‘dopo Temptation Island’. Grazie al quale, quindi, possiamo scoprire tutto ciò che è successo alle coppie, una volta terminate le registrazioni. Un vero e proprio colpo di scena, no? Certo, è già capitato in passato che ci fosse una puntata dedicata a quest’argomento. Ma, solitamente, rispettava la messa in onda del solito appuntamento.

