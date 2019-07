Melissa Satta sdraiata al sole in piscina: ha indosso un costume molto sgambato e un dettaglio colpisce veramente tutti

Melissa Satta incanta tutti in un’estate che si preannuncia rovente per il fisico mozzafiato che sta mettendo in mostra ultimamente su Instagram. Nell’ultima foto che ha postato, ha un costume a pezzo intero, ma c’è qualcosa nell’immagine che attira l’attenzione di tutti e che di sicuro non poteva passare inosservata. Basta soffermarsi qualche secondo per capire di cosa stiamo parlando. Ma andiamo a vedere precisamente di cosa si tratta.

Melissa Satta a bordo piscina: costume intero, ma c’è un dettaglio che non passa inosservato

Si gode il sole e l’estate, la nostra amata Melissa Satta. Distesa a bordo piscina con un costume blu e rosa. Un colore particolare, dobbiamo ammetterlo, che va ad intonarsi con un dettaglio che proprio non poteva passare inosservato. Avete fatto caso a quello che ha ai piedi? Si tratta di una specie di plantare (molto speciale) che aderisce perfettamente al piede. Molto usato, come vediamo dalla pagina ufficiale Instagram, per chi fa allenamento all’aperto. Magari sull’erba. Oppure per chi è al mare e non vuole sporcarsi i piedi con la sabbia. O, meglio ancora, per chi i piedi non vuole scottarseli sulla sabbia. Insomma, davvero una bella trovata.

Il costume che indossa è molto sgambato e si possono notare le stelline tatuate nei fianchi, molto amate dal pubblico di Instagram. Pubblico che avrà apprezzato tanto anche questa ingegnosa novità dal momento che ha notato il tag nella didascalia che accompagna la foto.

Come va con Boateng?

Pace fatta? Insomma, un momento di crisi può capitare a tutti. L’importante è, poi, ritornare sui propri passi. Ultimamente, abbiamo registrato un certo riavvicinamento tra Melissa Satta e Boateng. Può darsi che la crisi sia ormai superata e che la coppia voglia darsi un’altra possibilità. Per il momento, ancora nulla di ufficiale. Staremo a vedere…