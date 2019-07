Maria De Filippi conduttrice del prossimo Grande Fratello? La risposta arriva proprio da lei, che parla del reality durante un’intervista al settimanale Oggi.

Di reality in tv ormai ne vediamo tanti. Ma il ‘padre’ di tutti i reality resta lui, il Grande Fratello. Che si prepara a tornare il tv nella sua edizione Vip, quella dedicata ai personaggi famosi. Alla conduzione ci sarà, per la prima volta, Alfonso Signorini. Ma tra i tanti nomi spuntati sul web, è apparso anche quello di Maria De Filippi, che avrebbe supportato Signorini al timone del programma. La risposta è arrivata proprio da Queen Mary, in un’intervista al settimanale Oggi. Scopriamo cosa ha rivelato.

Potrebbe interessarti anche:

Maria De Filippi conduttrice del prossimo Grande Fratello? “Non potrei mai farlo”

Maria De Filippi è una delle regine indiscusse della nostra tv. Suoi sono i principali programmi di Canale 5, che da anni appassionano milioni di telespettatori. Ma ce la vedreste Maria a condurre il Grande Fratello? La risposta l’ha data proprio lei, attraverso un’intervista a Oggi. Ebbene, pare che il reality più spiato d’Italia non sia adatto alla De Filippi, che rivela:” Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei nella casa”. Insomma, Maria De Filippi non condurrebbe il Grande Fratello, per un motivo ben preciso. La regina di Uomini e Donne svela qual è il suo limite: quello di non saper gestire trasmissioni che prevedono una certa rigidità. “Mi piace ascoltare e cogliere il senso delle cose”, rivela Maria, ma il Grande Fratello è un po’ troppo ‘schematico’ per lei. Che ha scelto di essere se stessa anche in tv, senza ‘modificarsi’ per adattarsi ad altre trasmissioni: “La tv è una lente di ingrandimento, quello che sei viene fuori: io ho scelto di essere me stessa”.