Temptation Island Anticipazioni, la frase shock di una tentatrice: “Questa è la mia camera”. Ecco di chi si tratta.

Manca poco alla puntata finale di Temptation Island. Un finale che quest’anno si dividerà in due: lunedì e martedì sera andranno in onda gli ultimi due appuntamenti col reality dedicato alle coppie. E, a proposito delle coppie ancora in gioco, non sembra procedere tutto per il meglio per la ‘fotonica’ Katia e il suo fidanzato Vittorio. Le anticipazioni della puntata di lunedì non promettono bene. La tentatrice Vanessa sembra essere realmente interessata a Vittorio. Guardiamo insieme il video spoiler postato dalla pagina ufficiale della trasmissione.

Per conoscere nel dettaglio tutte le coppie e i nomi dei tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island Anticipazioni, Vittorio segue la sua tentatrice in camera: cosa vedrà Katia?

Vittorio e la single Vanessa sembrano essere sempre più vicini. Come la prenderà Katia? Il falò di confronto è ormai alle porte. Ma quello che vedrà Katia nella prossima puntata la lascerà a bocca aperta. Guardare per credere:

Ebbene sì, pare che tra Vittorio e la tentatrice Vanessa sia nato davvero un bel feeling. A tal punto che il fidanzato di Katia sembra seguire la single nella sua camera. Cosa accadrà? Dalle immagini spoiler intravediamo la ripresa della telecamera ad infrarossi, che fa capire che i due si sono intrattenuti insieme durante la notte. Cosa vedrà Katia durante la puntata di lunedì sera? Ma soprattutto, la coppia riuscirà a chiarire o ‘si scoppierà’ dopo la partecipazione a Temptation Island? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire finalmente come è finita tra loro e tra tutte le coppie che hanno partecipato al reality.