Alessandra Amoroso parla di una dolorosa perdita, un lutto che l’ha segnata: “Solo chi l’ha vissuto, può capirmi”

Alessandra Amoroso ha pubblicato un post meraviglioso in compagnia del suo cane su Instagram. Si tratta di una ‘new entry’ per la sua famiglia. Un nuovo amico, o meglio, una nuova parte di sé che è arrivata dopo la scomparsa dell’altro cagnolino, che le ha dato tanto dolore. Infatti, anche nel post che ha appena pubblicato, Alessandra parla di una perdita dolorosa. Di una perdita che l’ha segnata e che le ha dato molto sofferenza nonostante tutti dicessero ‘E’ solo un cane’. Come tanti affermano: no, non è così. Non è solo un cane. E la cantante lo ribadisce nel suo post su Instagram.

Alessandra Amoroso su Instagram parla della sua dolorosa perdita

Fa strano? Fa così strano che una persona possa affezionarsi così tanto ad un animale da soffrire particolarmente per la sua scomparsa? Chissà. Forse, in tanti non credono alla sofferenza di chi perde un animale. Ebbene, chi ci si creda o no, quello è un lutto. Un lutto vero e proprio. E no, non esistono lutti di Serie A e lutti di Serie B. Alessandra Amoroso ha voluto parlare del suo dolore, che adesso, finalmente, si è alleviato grazie ad una new entry:

“Solo chi ha vissuto una perdita come l’ho vissuta io conosce la fatica di guardare avanti e vivere una nuova vita”: insomma, parole forti quelle usate da Alessandra. Fa venire i brividi il suo messaggio rivolto a quello che per alcuni può sembrare ‘un semplice cane’. Gli animali, come sostiene la cantante, sono esseri speciali che diventano parte di noi. “Parte pelosa di me” lo chiama Alessandra. Un modo originale per identificare il cagnolino con un pezzetto del suo essere. Della sua vita. Tanto di cappello a questo post pubblicato da Alessandra Amoroso che, forse anche involontariamente, è diventato un messaggio importantissimo per chi, invece, i cani ancora li abbandona in strada per andare in vacanza liberamente.