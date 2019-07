Erjona Sulejmani, costume mini e posa piccante: lato B in primo piano. Lo scatto fa il giro dei social e lascia senza fiato i fan

Erjona Sulejmani continua a sorprendere. Qualcuno si chiederà di chi stiamo parlando; altri ricorderanno il suo fisico incantevole, altri ancora ricorderanno il suo nome per l’associazione al centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili. Erjona, ormai in Italia da diversi anni, è attivissima sui social e approfitta delle bollenti giornate estive per scaldare ulteriormente la temperatura. Vediamo insieme cosa è successo.

Erjona Sulejmani, il costume è minuscolo e non contiene le forme: il suo lato B fa impazzire i follower

Erjona Sulejmani, bellissima modella svizzera nota per le sue super forme, è tra le più gettonate, sui social e non solo. Ex Wag di Blerim Dzemaili, capitano della nazionale svizzera e centrocampista del Bologna. Mamma e modella a tempo pieno, attivissima sul suo profilo Instagram, dove compaiono quotidianamente scatti di shooting e di vita quotidiana. In particolare, il post comparso poche ore fa è tra i più apprezzati dai follower. Erjona posa seduta su una pedana che affaccia direttamente sul Lago di Garda. Il panorama appare poco nitido, ma molti avranno apprezzato quello evidente e in primo piano. Siede di schiena, in topless e con un mini-costume e vita alta che ne evidenzia le curve. Uno scatto che in pochi minuti ha subito raggiunto pieno consenso, scatenando migliaia e di migliaia di fan pronti a cliccare e cedere al like. Consensi semplici, potremmo dire, considerata la sua indiscutibile bellezza e sensualità, che da sempre la contraddistinguono.

Lo sguardo provocante, le mani che coprono il seno nudo e la sgambatura dello slip del costume non fanno altro che catturare l’attenzione sulle sue super forme, che non sono mai andate perdute. Della sua attuale vita privata si sa poco, ma siamo sicuri che una lunga fila di pretendenti è sempre dietro l’angolo per conquistare la bella svizzera.

