Temptation Island 2019, il week end da sogno di Sabrina si conclude in modo davvero inaspettato: ecco cosa è successo con il single Giulio.

Questa sera l’ultimo appuntamento con Temptation Island 2019 sta regalando tante sorprese e incredibili colpi di scena. Dopo aver visto com’è finita tra Massimo e Ilaria dopo il lungo falò di confronto durato due puntate, il pubblico freme per sapere com’è andata anche tra le altre coppie rimaste ancora nel programma. Ma prima, un colpo di scena. é successo nel week end da sogno di Sabrina con il single Giulio. Vediamo insieme di che si tratta.

Temptation Island 2019: colpo di scena tra Sabrina e Giulio, ecco cos’è successo

Durante il loro viaggio nei sentimenti, Sabrina e il suo fidanzato Nicola hanno attraversato varie fasi. Fin da subito la donna, di 12 anni più grande del suo compagno, ha legato con il single Giulio, anche lui più giovane, ma molto maturo agli occhi di Sabrina. Tra i due c’è stata da subito una grande intesa, che ha mandato su tutte le furie Nicola. Se quest’ultimo all’inizio non ha dato modo alla fidanzata di ingelosirsi, il suo percorso ha avuto un cambio di rotta quando si è avvicinato alla single Maddalena. Tanti i video visti da Sabrina tra falò e pinnettu, ma la donna ha continuato a legarsi a Giulio.

Partita con lui per il week end da sogno prima del confronto finale, Sabrina ha vissuto momenti davvero di grande vicinanza con il suo ‘tentatore’, tanto da arrivare più volte a chiedergli baci e carezze, cosa che lui però sembrava non gradire più di tanto. Dopo una giornata tutta in coppia, tra abbracci e ‘morsi’, Giulio ha però chiesto un confronto serale a Sabrina, e ha ammesso di non provare nulla di più di un’amicizia per lei. ‘Sei una bellissima donna, meriti il meglio, ma non ti vedo come la mia ipotetica ragazza’, le ha detto, scegliendo così di interrompere bruscamente il week end e lasciandola decisamente di stucco. Una brutta batosta per la donna, che è tornata nel villlaggio a riflettere sulla sua storia con Nicola.

