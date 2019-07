Arisa, la confessione su Instagram: “Ho perso e ripreso 13 chili”

Arisa su Instagram: confessione sul suo peso e consigli ai fan, bisogna amare ciò che lo specchio riflette.

Arisa, nome d’arte di Rosalba, è una cantante che non si nasconde dietro maschere o facciate. Si mostra così per come è e quindi c’è chi la ama e chi la odia. Niente vie di mezzo e sebbene vi sia il comune accordo sul fatto che la sua voce sia una delle più belle e interessanti oltre che potenti nel panorama musicale odierno, ogni suo post su instagram o comportamento un po’ sopra le righe fa discutere. Ecco allora che l’ultima confessione di Arisa su Instagram ha destato ancora una volta scalpore.

Arisa e la confessione sul suo peso su Instagram

La cantante Arisa è ricomparsa sui social e precisamente su Instagram e ha sfoggiato un taglio di capelli molto mascolino, quasi totalmente rasato. Niente di nuovo, Arisa con i suoi capelli ha giocato e scherzato spesso e volentieri. Nelle sue storie però è sbucata una confessione da parte della cantante, molto più amara e sofferta che riguarda il suo peso. La cantante di Sincerità ha raccontato infatti che era riuscita a perdere 13 chili in due mesi, ma altrettanto rapidamente li aveva ripresi perché affidandosi a regimi alimentari troppo drastici succede che i traguardi ottenuti svaniscano rapidamente. Arisa ha così deciso di lanciare un messaggio chiaro ai suoi follower che riguarda l’importanza di accettarsi per come si è, senza voler raggiungere degli standard di bellezza prestabiliti dall’opinione comune, bisogna amare ciò che lo specchio ci mostra, ossia noi stessi. Un messaggio bello, intenso e ricco di amore per i suoi seguaci, soprattutto ragazze che la seguono con passione e che proprio con lei possono condividere questa “smania” di dimagrire. Alla cantante sono arrivati molti messaggi di solidarietà da parte dei suoi follower che ovviamente la hanno sostenuta molto e la cantante ha ringraziato tutti con il suo consueto affetto e amore sproporzionato.

