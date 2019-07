Temptation Island 2019: Massimo e Ilaria, come è finita

Temptation Island 2019, Ilaria e Massimo: com’è andata a finire tra di loro dopo un mese dal falò di confronto finale? Scopriamolo insieme.

L’ultima puntata di Temptation Island 2019 è, ormai, andata in onda. E, nonostante un successo davvero smisurato, la fine del programma ha lasciato davvero tantissimi dubbi in sospeso. Uno tra tanti è: come sarà andata a finire tra Massimo ed Ilaria? Beh, sappiamo che la giovane coppia romana aveva deciso di uscire dal programma separati. In particolare Ilaria. La ragazza, infatti, aveva affermato più volte di non riuscire a fidarsi affatto del suo fidanzato. Decidendo, così, di lasciarlo durante il falò. Ebbene. A distanza di un mese, come sarà andata tra di loro? Scopriamolo insieme!

Temptation Island, Ilaria e Massimo: il falò di confronto

Nella scorsa puntata del reality di Canale 5 abbiamo visto l’inizio del falò di confronto tra Massimo e Ilaria e non sembrava che tirasse buona aria, anzi. I due hanno fatto un percorso strano all’interno di Temptation Island. Colantoni non si è risparmiato e da subito ha iniziato a fare conoscenza con altre ragazze, la sua fidanzata invece è rimasta un po’ in sordina salvo poi recuperare con il single Javier. I due sono arrivati al limite di sopportazione e dopo essere stati chiamati nel pinnettu mille volte e aver visto una quantità di video pari a quelli di una telenovela spagnola hanno deciso di confrontarsi.

Ilaria e Massimo, è finita dopo Temptation Island 2019

Come è finito il falò di confronto tra Massimo e Ilaria? I due hanno continuato a guardare i video di ciò che hanno fatto durante la permanenza in Sardegna e pare che in un primo momento, come abbiamo visto, siano volate parole grosse. Subito dopo però lui ha cambiato atteggiamento e ha fatto delle bellissime dichiarazioni alla sua fidanzata, dicendole che in questo percorso ha capito di amarla e chiedendole un’altra possibilità per dimostrarle che è cambiato. Ilaria però è stata inamovibile, ha ammesso di non essere più sicura di amare Massimo e di aver scoperto di stare bene da sola. Un addio doloroso quello tra i due ragazzi, con Ilaria che ha esitato tanto, ma alla fine ha deciso di uscire da sola. È passato un mese da questa decisione, eppure come sono andate tra di loro le cose? Ebbene. I due non sono ritornati insieme. A parlare è Massimo. Il quale si dice particolarmente ‘sofferente’ per questa fine della sua storia d’amore, ma d’altra parte per niente pentito di quanto accaduto all’interno del villaggio. Certo, si sono rivisti, ma Massimo descrive Ilaria davvero confusa. E proprio per questo preferisce starle lontano soprattutto per la sua felicità. Elena, invece? Il romano ammette di averla sentita, ma di non averla mai più rivista. Le parole di Ilaria, invece, sono totalmente differenti dal suo, ormai, ex compagno. La ragazza, adesso, pensa solo a se stessa. Ed è per questo giunta alla consapevolezza di non voler più accanto a lei Massimo. Con Javier? È stata lei la prima ad averlo cercato, ma come semplice amico.

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island e le nuove coppie in gioco CLICCA QUI