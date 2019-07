Casa Totti, anticipazioni: i primi ospiti della sitcom, chi ci sarà

Arriva Casa Totti, una serie tv in stile Casa Vianello con Francesco Totti e Ilary Blasi protagonisti.

Il noto giornale Tv Sorrisi e Canzoni ha appena lanciato una notizia bomba che ha già destato scalpore e anche qualche sorriso tra gli appassionati di televisione. Pare infatti che Ilary Blasi e Francesco Totti stiano per girare una sitcom Casa Totti, basata sulla loro vita familiare che ricorda in tutto e per tutto Casa Vianello.

Anticipazioni Casa Totti: dove andrà in onda, ospiti e rumors

Non è uno scherzo: è tutto vero e la sitcom dovrebbe vedere come protagonisti ovviamente Ilary e Francesco e sono già stati girati due episodi di prova da presentare alle reti con già due ospiti ossia Emma e Teo Mammucari. Le indiscrezioni sulla sitcom così continuano a circolare e, secondo Chi, le riprese di questi due primi episodi sono state fatte a Sabaudia. Dove andrà in onda la serie? Non è detto che la risposa sia Mediaset perché la coppia pare aver ricevuto diverse proposte in merito da altri network e fra questi spunta anche Amazon. Così Francesco e Ilary, assieme al loro staff, stanno valutando il da farsi. Intanto per Ilary Blasi è stata confermata la sua partecipazione ai programmi TV di Canale 5, nello specifico la vedremo a settembre a condurre una versione tutta nuova del grande classico, Giochi Senza Frontiere assieme a Alvin. Una coppia fresca e spumeggiante per un ritorno in tv di un programma assolutamente divertente e ironico. Intanto però la Blasi, dopo tre edizioni di successo dice addio al Grande Fratello VIP e questa volta pare che il tutto tornerà nella mani della regina Barbara D’URso che intanto sta promuovendo il suo ritorno a Domenica Live. Comunque, tornando a Casa Totti, ovviamente non appena avremo qualche informazione in più vi faremo sapere!

