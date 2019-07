Elisabetta Franchi: tutto sulla stilista del momento, dalla vita privata all’incredibile ascesa nel mondo della moda, fino al prossimo progetto televisivo che la vedrà protagonista.

Elisabetta Franchi è una delle stiliste italiane più famose al mondo. La ‘maison’ di moda che porta il suo nome è una delle più quotate del momento, con fatturati che raggiungono i 117 milioni di euro. Gli abiti creati dalla sua azienda da oltre 300 dipendenti e che vanta ben 74 negozi in giro per il mondo, vestono le più importanti modelle in circolazione, oltre ovviamente a tutte le donne che appartengono al mondo dell ‘showbiz’ mondiale, da Wanda Nara a Diletta Leotta, solo per citarne alcune, come si può vedere sbirciando sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di followers. Ma scopriamo insieme i dettagli sulla vita privata e la carriera della stilista, che ha in serbo un importante nuovo progetto in tv.

Chi è Elisabetta Franchi: storia familiare e vita privata della stilista

Nata a Bologna l’8 dicembre del 1968, Elisabetta è cresciuta senza padre, in una famiglia di 5 figli. Attualmente ha 50 anni e due matrimoni alle spalle. Il primo, con l’imprenditore Sabatino Cennamo, incontrato quando lei aveva 21 anni e lui 41. Dal loro amore è nata Ginevra, ma quando quest’ultima aveva solo pochi mesi, nel 2008, il marito è venuto a mancare, lasciandola vedova di un amore travolgente e indimenticabile.

Qualche anno dopo, l’incontro con Alan Scarpellini, che era stato il suo fidanzato da giovanissima. I due si sposano, e dalla loro unione nasce nel 2013 il piccolo Leone. Una storia unica quella di Elisabetta, che oggi vive con la sua famiglia e soprattutto i suoi cani, altro grande amore della vita. La passione e l’amore per gli animali è una caratteristica fondamentale della Franchi, che anche nel suo lavoro utilizza solo pellicce ecologiche e permette ai suoi dipendenti di portare i propri animali a lavoro.

La carriera di Elisabetta Franchi: una donna che si è fatta da sola

Appassionata di moda fin da bambina, Elisabetta comincia a lavorare nel mondo dei tessuti subito dopo il diploma e diventa presto un elemento di spicco nel suo ambiente di lavoro, tanto che ad un certo punto si sente pronta a mettersi in proprio. Comincia tutto così, con un laboratorio aperto insieme a un’amica nel 1995, grazie al sostegno di Sabatino Cennamo, chiamato ‘Le Complici’. Tre anni dopo nasce la sua azienda, che inizialmente porta il nome di ‘Celyn B’. Il marchio diventa presto un successo e comincia ad espandersi in giro per l’Europa e per il mondo, fin quando nel 2012 il brand cambia nome, prendendo quello della sua fondatrice, di colei che lo ha creato e fatto crescere dedicandoci tutta la sua vita, fino a portarlo sul tetto del mondo della moda.

Elisabetta Franchi presto in tv: ecco dove la vedremo

Elisabetta Franchi non si accontenta mai. Nonostante i mille impegni con la sua azienda, la stilista ha in serbo un nuovo progetto. Si Tratta di un documentario sulla sua vita privata e lavorativa, prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia, che andrà in onda da settembre su Real Time, oltre ad essere disponibile in esclusiva per gli abbonati al servizio DPlay Plus. Un racconto al quale ha collaborato anche l’autore e giornalista Gabriele Parpiglia, che mostrerà il lavoro quotidiano di una donna che con una caparbietà e una determinazione fuori dal comune, è riuscita in pochi anni a trasformare i suoi sogni da bambina in realtà.

