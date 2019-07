Eleonora Pedron, relazione ‘in segreto’ con l’attore Fabio Troiano? L’indiscrezione lanciata da Chi.

Sono tanti i nuovi amore nati quest’anno sotto l’ombrellone. Tra gli ultimi, pare ci sia anche quello di Eleonora Pedron. Secondo il settimanale Chi, la bellissima Miss Italia 2002 avrebbe un flirt in corso. Ma il tutto è tenuto nascosto, in gran segreto. Con chi avrebbe ritrovato il sorriso l’ex di Max Biaggi? Conosciamo bene anche lui: si tratta del noto attore Fabio Troiano, tornato da poco single dopo la fine di una sua relazione storica. Scopriamo di più sul flirt in questione!

Eleonora Pedron, è amore con Fabio Troiano

Si sa, i social sono diventati il nuovo mezzo per ‘ufficializzare’ le relazioni. Anche i vip amano confermare le ‘voci di gossip’ attraverso i propri profili. Ma c’è chi, onde evitare pettegolezzi, preferisce tenere le proprie news sentimentali fuori dal mondo social. Ed è proprio quello che, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, starebbe facendo Eleonora Pedron e la sua nuova fiamma, l’attore Fabio Troiano. L’ex Miss Italia si è lasciata a inizio anno col suo ultimo fidanzato, l’inviato de Le Iene Nicolò De Vitis. Per Fabio Troiano invece, la rottura con la sua compagna Anny è ancora ‘fresca’. Sarà questo il motivo per cui i due terrebbero la loro relazione ancora in segreto? Secondo Chi sì. I due sarebbero inseparabili da un bel po’, ma per ora preferiscono tutelare il loro rapporto, tenendolo fuori dal momento social e dai media. Niente foto insieme, per ora. Ma pare proprio che sia proprio Fabio Troiano il motivo del ritrovato sorriso della bella Eleonora, mamma di due bimbi avuti dalla relazione con Max Biaggi. In attesa di conferme o smentite, vi piace la nuova coppia?