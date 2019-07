“Essere Elisabetta”, a Settembre in arrivo il docufilm su Elisabetta Franchi. La vita privata e professionale della nota stilista

Essere Elisabetta è il nuovo format lanciato da Real Time sulla storia dell’azienda della nota stilista, tra le più in voga del momento, Elisabetta Franchi. La sua azienda, che vanta oltre 300 dipendenti e più di settanta negozi in tutto il mondo, è la realizzatrice di abiti indossati da numerosi personaggi dello show business attuale. Uno speciale dedicato alla stilista e al suo percorso, che ha fatto della sua passione una vera e propria realizzazione professionale.

Potrebbe interessarti anche:

Essere Elisabetta, la storia più emozionante verso la scalata al successo di Elisabetta Franchi

Essere Elisabetta racconterà la dedizione, la passione e la motivazione che hanno spinto Elisabetta Franchi fin dove è arrivata e orientata oltre. Un vero e proprio documentario quello che sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati al servizio DPlay Plus su Real Time (Canale 31). Il racconto di una donna che direttamente dal banco del mercato, dove vendeva intimo dalle prime ore del mattino, ha inseguito il suo più grande sogno. Alimentata dallo spirito di sacrificio e dal carattere intraprendente, Elisabetta Franchi si è affermata così un po’ per volta nel mondo della Moda, diventando la regina delle passerelle degli ultimi anni. Il documentario Essere Elisabetta, prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia andrà in onda a Settembre, ma ha già suscitato grossa curiosità negli appassionati di moda e in tutti i volti noti che vivono sulla loro pelle la magia di un capo da lei firmato. Il racconto, di cui compaiono le prime immagini, inizia con le riprese proveniente direttamente dal 20th Anniversary Party, ovvero la festa di celebrazione del ventesimo anniversario del brand da lei fondato. Il racconto delle sue origini, di una vita fatta di passioni e lotte a denti stretti, racchiuso nei momenti salienti della serata dei festeggiamenti. Nel documentario farà poi seguito la sfilata autunno/inverno dell’ultima stagione, mentre la telecamera e la voce di Elisabetta faranno salti spazio temporali, tra vita professionale e privata, che saranno finalmente svelate nei dettagli a tutti i fan più curiosi.

Tra gli autori del programma il noto giornalista Mediaset Gabriele Parpiglia, che ha postato sul suo profilo social, in anteprima, solo uno spezzone di quello che a Settembre potremo vedere in tv. Un accordo chiuso poche settimane fa, quando Elisabetta si è presentata con grosso entusiasmo nella sede milanese di Discovery Italia. Solo allora è stato chiuso l’accordo sulla realizzazione di questo docu-film già attesissimo. 20 anni di emozioni, racchiusi in un susseguirsi di immagini che ricorderanno la scalata verso il successo più toccante della storia della moda internazionali.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui