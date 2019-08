Chi è Csaba dalla Zorza: età, carriera e vita privata del nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti. Scopriamo insieme di chi si tratta

Cortesie per gli ospiti sta per tornare con nuove puntate. Il format, che anche quest’anno rimarrà invariato, andrà in onda dall’8 Aprile dal lunedì al venerdì su Real Time, alle ore 20:10. L’unico cambio di scena, oltre a quello dei protagonisti, è quello dei giudici che si troveranno a viaggiare dalla punta più a nord dell’Italia fino all’estremo. Come nelle precedenti stagioni, anche quest’anno ci saranno un architetto, uno chef e un esperto di lifestyle, per giudicare le abilità dei protagonisti in sfida. La loro ospitalità, l’abilità in cucina e di intrattenere gli ospiti saranno al centro delle critiche. Ma vediamo meglio il trio da chi sarà composto.

Casaba dalla Zorza, ecco chi è uno dei giudici della nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti

Tra i tre spicca il nome di Csaba dalla Zorza, già famosa tra il pubblico per una serie di trasmissioni tv in onda su Real Time. Il suo nome è dato dalla volontà del padre, fortemente appassionato di un noto ciclista ungherese. Casa è nata a Milano nel 1970. Appassionata di cucina fin dai primi tempi della sua vita, si è trasferita a Parigi, per conseguire il diploma presso la rinomata scuola Le Cordon Bleu. La sua più famosa è quella per cui si è specializzata nel tempo e la stessa per cui è diventata famosa: l’arte del ricevere, argomento di numerosi volumi pubblicati nel tempo. sul Nota al grande pubblico per una serie di trasmissioni tv in onda proprio su Real Time e per i tanti volumi pubblicati sull’arte di ricevere, Csaba deve il suo nome alla passione del padre per un ciclista ungherese. Classe 1970, nata a Milano, è una chef diplomata alla scuola parigina Le Cordon Bleu, ma nel tempo si è specializzata proprio nell’arte di ricevere, sulla mise en place oltre che nelle preparazioni gastronomiche. Csaba vive a Milano con suo Marito Lorenzo Rosso e i suoi figli Edoardo e Ludovica. Tra i programmi tv, ‘In cucina con Csaba’ è quello che nel 2008 l’ha vista esordire, seguito da ‘Il Mondo di Csaba nel 2010-2011. Dopo un anno di pausa, Csaba è tornata in onda con Summer Cooking. La sua passione più grande, come anticipato in precedenza, la passione per la scrittura, che l’ha portata nel 2003 a fondare la casa editrice Luxury book, di cui è direttrice editoriale. Molti l’hanno scoperta solo pochi anni fa, quando ha accompagnato Simone Rugiati nell’esperienza di Cuochi e Fiamme, tra i più rinomati dell’ambito food.