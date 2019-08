Diego Thomas: età, carriera e vita privata del giudice di Cortesie per gli Ospiti. Scopriamo di più sull’architetto e giudice

Grosso successo per l’ultima stagione di Cortesie per gli Ospiti, il format andato in onda su Real Time dall’8 Aprile, trasmesso dal lunedì al venerdì alle 20:10. La nota trasmissione vede sfidarsi di puntata in puntata due protagonisti, pronti ad ospitare nella propria casa mettendo a confronto location, cibo e intrattenimento per gli ospiti. Nella giuria tra i volti nuovi figura quello di Diego Thomas, ma vediamo meglio i chi si tratta.

Diego Thomas, ecco chi è l’architetto del trio di giudici di Cortesie per gli OSpiti

Dell’architetto Diego Thomas si sa poco, ma dal suo sito ufficiale possono essere dedotte alcune informazioni, dall’età alla sua esperienza pregressa. Nello specifico Diego è nato a Roma nel 1986 ed è un architetto esperto di design e bellezza. Diego è appassionato di design di interni ed esterni, motivo per cui appare come il più pignolo nel giudizio delle location. Thomas ha già intrapreso importanti collaborazioni, che nel tempo lo hanno poi portato a partecipare alla progettazione di alcuni dei più famosi grattacieli, come il Lakhta Center di San Pietroburgo e il palazzo reale di Jeddah. La sua visione del design è stata trasportata anche nel campo della moda e dell’arte, portandolo a disegnare per famosissimi stilisti come Valentino. E’ lui tra tutti il protagonista più pignolo e chiacchierato della stagione.