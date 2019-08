Temptation Island 2019, Ilaria Teolis ha rilasciato un’intervista a cuore aperto: ecco le sue parole al miele per Javier.

Ilaria Teolis, una delle concorrenti di Temptation Island 2019, è stata una delle più amate in questa edizione del reality appena terminata. Ha scelto di abbandonare il programma da sola e quindi mettere un punto alla sua storia con Massimo: le troppe delusioni ricevute dal fidanzato le hanno permesso di ritrovare se stessa. Al termine del programma ha rilasciato alcune dichiarazioni a cuore aperto al quotidiano Uomini e Donne Magazine: ecco le sue parole per il tentatore Javier.

Temptation Island 2019, Ilaria Teolis a cuore aperto: le sue parole per Javier

Ilaria Teolis ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island si sente cambiata e cresciuta: soprattutto grazie al tentatore Javier ha imparato ad amare più se stessa ed ora ha scelto di vivere la sua vita da single. Proprio sul giovane che le ha permesso di distrarsi all’interno del villaggio, ha espresso meravigliose parole: “Vorrei ringraziarlo per avermi supportata. Gli ho detto “Sei la persona più bella che io abbia mai conosciuto nella mia vita”, è la verità!“. Ha concluso annunciando di avere la curiosità di conoscerlo al di fuori del programma.

Sulla tentatrice Elena, colei che è stata molto vicina al suo ex fidanzato, Massimo, durante il reality, ha commentato: “Non la conosco e non mi sento di giudicarla. La vedevo felice di stare con Massimo. Mi interessa poco di lei, ho sempre visto come si comportava lui”.

