Temptation Island 2019 Massimo Colantoni continua a stupire: quel clamoroso gesto verso la sua, ormai, ex fidanzata Ilaria sorprende, ecco di cosa parliamo.

È stata, senza alcun dubbio, una delle coppie di Temptation Island 2019 che più ha suscitato interesse. Parliamo, ovviamente, di Massimo ed Ilaria. La coppia che, fidanzata da due anni e mezzo, ha deciso di mettere alla prova il loro amore. Soprattutto, la giovane romana. Che, stanca dell’immaturità del suo fidanzato, ha voluto seriamente testare la sua fiducia. Il loro percorso è noto a tutti. Massimo ha legato particolarmente con la single Elena. Suscitando la gelosia e la reazione della sua fidanzata. Proprio per questo motivo, la ragazza, al falò di confronto, ha deciso di abbandonare il programma da sola. Ecco che, dopo questa decisione, un gesto di Massimo nei suoi confronti ha particolarmente spiazzato tutti. Ecco di cosa parliamo.

Massimo di Temptation Island 2019: il gesto per Ilaria spiazza tutti

Dopo la fine di Temptation Island 2019, Ilaria ha ribadito la sua decisione: non vuole essere più la fidanzata di Massimo. Ha riscoperto se stessa dopo il programma. Ed adesso, il suo unico obiettivo, è quello di scoprire, nel vero senso della parola, la vera Ilaria. Nonostante, però, la giovane romana abbia più volte dichiarato di non aver completamente cancellato il suo ex fidanzato, dall’altra parte è consapevole di non saper più cosa provi per lui. Dal suo canto, invece, Massimo ha dichiarato di aver intenzione di riprovarci con lei. Perché consapevole, adesso, dei suoi sentimenti. Sarà per questo, quindi, che avrà rivolto verso la sua ex fidanzata un ‘clamoroso’ gesto? Chi lo sa. Ma, nello specifico, di cosa parliamo? Recentemente, vi abbiamo detto che il commerciante romano aveva cancellato il suo profilo Instagram. Quello utilizzato fin poco prima della partenza per Temptation, insomma, non esisteva più. Eppure, sembra che ne abbia riaperto un altro. massimo.colantoni.official, è questo il nuovo nickname del romano su Instagram. Ebbene. Sapete a chi ha iniziato a seguire? Semplice! Proprio la sua ex fidanzata Ilaria. Insomma, un gesto che, ovviamente, non può assolutamente passare inosservato. Come andranno le cose tra di loro? Riusciranno a riappacificarsi? Staremo a vedere!

