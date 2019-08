Meteo agosto e ferragosto: alcune regioni colpite da temporali e grandine

Meteo agosto e ferragosto: alcune regioni dovranno fare i conti col maltempo, in particolare con diversi temporali e grandine che porteranno anche ad un improvviso calo delle temperature.

Meteo agosto e ferragosto: tutti un po’ si preoccupano dei vari ‘capricci’ che potrebbe fare il tempo nei giorni in cui è prevista la vacanza. Già in questo primo weekend di agosto abbiamo visto come sarà il clima. Ma le cose non andranno sempre così. Come sappiamo, in molti prenotano un viaggio per il mese di agosto e nessuno vorrebbe che il meteo potesse riservargli qualche brutta sorpresa. Certo, non è così semplice fare delle previsione a così lunga distanza su quelle che sono condizioni meteorologiche dell’intero mese. Tuttavia, ci si può provare – come sottolineato da Ilmeteo.it, con due strumenti molto sofisticati: l’ECMWF e il GFS che hanno buone prestazioni.

Meteo agosto e ferragosto: le previsioni

Bene, secondo quanto possiamo registrare dall’ECMWF, i primi quindici giorni di agosto trascorreranno con condizioni climatiche favorevoli per il sud Italia. Clima stabile e caldo, con temperature che toccheranno i 32-35 gradi. Al nord, invece, discorso completamente diverso: ci saranno repentini abbassamenti di temperature con diverse precipitazioni.

Stessa situazione anche a Ferragosto: tutto nella norma nell’Italia meridionale, ma la bassa pressione farà diminuire drasticamente le temperature del centro nord della nostra penisola. Ci saranno anche grandinate e temporali su tutta la fascia alpina, pre-alpina, fino alla pianura Padana e all’appennino tosco-emiliano. In ultima analisi, quindi, possiamo prevedere un mese di agosto molto caldo, intervallato da abbassamenti di pressioni improvvisi che possono portare a vivere un clima un po’ più fresco. Una buona notizia per chi, magari, è già partito per le vacanze. Un po’ meno per chi, invece, dovrà partire proprio nei prossimi giorni. I nostri vip, invece, sono già partiti? Beh, c’è la nostra amata Barbara D’Urso che è in Sicilia già da prima di agosto. Pare sia ancora lì e il sole continua a splendere ogni giorno. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in Spagna e di maltempo, lì, non se ne parla nemmeno. Vale lo stesso per Cecilia, sua sorella, che si sta divertendo con Ignazio a Formentera. Insomma, pare proprio che il maltempo ad agosto sia solo in Italia, nella parte settentrionale: per il resto, possiamo stare tranquilli.

