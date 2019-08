L’annuncio di Cristiano Malgioglio spiazza completamente tutti: il cantante è pazzo di gioia per questo nuovo progetto lavorativo, ecco di cosa parliamo.

È inarrestabile Cristiano Malgioglio. Pochissime ore fa, sul suo profilo ufficiale Instagram, il cantante ha dato uno splendido annuncio a tutti i suoi fan. La sua carriera, ormai, la conosciamo tutti. Eppure, da quando è ritornato in televisione, in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017, il buon Malgioglio è praticamente inafferrabile. Il 2018 è stato, senza alcun dubbio, il suo anno. Impossibile dimenticare, infatti, il suo ruolo da opinionista durante la sedicesima edizione del Grande Fratello accanto ad Iva Zanicchi e Barbara D’Urso. Eppure, sembra che il 2019 lo sia altrettanto. Sapete perché? Perché Cristiano è stato scelto per prendere parte ad un nuovo progetto lavorativo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Cristiano Malgioglio è pazzo di gioia: l’annuncio del suo nuovo progetto lavorativo

Sul suo profilo Instagram, Cristiano Malgioglio è una vera e propria celebrità. Ed è proprio qui che, come annunciato precedentemente, ha dato uno splendido annuncio. Sì, splendido annuncio, avete letto bene. Perché, pochissime ore fa, il cantante ha mostrato ai suoi numerosi, perché vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, il suo nuovo progetto lavorativo a cui ha preso parte. Sapete di cosa parliamo? Di doppiaggio. Ebbene si. Da quanto si evince dal profilo Instagram del cantante ed, in particolare, dall’ultimo video postato, il buon Malgioglio sarà alla prese con il doppiaggio di un film. Ma le sorprese non finiscono qui. Assolutamente no. Perché, Cristiano non doppierà affatto un film italiano, bensì uno spagnolo. E, tra l’altro, ricordiamo che non è assolutamente la prima volta che il cantante si presta a tali mansioni. Già nel 2018, infatti, è stato il doppiatore di un cartone animato. Di che cosa tratta questo film? Beh, ovviamente per il momento è ancora ‘top secret’. Eppure, stando a quanto scritto da Cristiano, molto presto ne sapremo di più. Non vediamo l’ora!

Per ulteriori news su Cristiano Malgioglio –> clicca qui