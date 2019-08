Francesco Monte, la dedica d’amore di Isabella De Candia su Instagram: ma c’è una frecciatina sul presunto tradimento a Giulia Salemi.

La notizia della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi ha sconvolti i fan della coppia. Che si erano affezionati a loro durante la partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip. Ma ormai è ufficiale: Giulia è solo un ricordo per Francesco. Nella sua vita, ora, c’è lei, Isabella De Candia. Quella che sembrava solo una voce di gossip, si è rivelata realtà. E la bellissima Isabella ha ufficializzato la storia con la prima foto di coppia su Instagram, con tanto di dedica per il suo nuovo amore. Ma un dettaglio ha attirato l’attenzione di tutti: una ‘frecciatina’ sul presunto tradimento di Monte. Era ancora fidanzato con Giulia quando ha conosciuto Isabella? Quest’ultima risponde così.

La dedica di Isabella a Francesco Monte: “Due persone libere…”

Francesco Monte e Isabella De Candia sono una coppia a tutti gli effetti. Le ufficialità di questi tempi, si sa, arrivano attraverso i social. Ed è stata proprio la nuova fiamma di Francesco a fare la ‘prima mossa’. Una dedica dolcissima su Instagram, che accompagna lo scatto di un bacio. Date un’occhiata:

Parole dolcissime, quelle di Isabella per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma una frase su tutte ha attirato l’attenzione. “Due persone libere”, è cosi che la modella definisce lei e il suo nuovo compagno al momento della loro conoscenza. E la scelta di scrivere libere in maiuscolo non è un caso. In molti accusano Francesco di aver tradito Giulia Salemi: per gran parte dei fan, la storia con Isabella è iniziata quando il pugliese era ancora impegnato. Isabella decide quindi di rispondere così ai pettegolezzi, “con amore”. E voi che ne pensate? Vi piace la nuova coppia?