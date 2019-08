Federico Fashion Style, nel suo salone tornano volti noti: una visita inaspettata. Ecco chi è passata a trovare Federico nelle ultime ore

I suoi saloni delle meraviglie sono i più chiacchierati di tutta Italia, motivo per cui Federico Lauri, per tutti meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è sotto gli occhi attenti della critica. Dopo le ultime numerose polemiche, in seguito anche all’apertura del nuovo salone di bellezza a Milano, Federico torna a riabbracciare volti noti a caccia delle sue mani magiche per look mozzafiato. Uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo social ne è la dimostrazione: vediamo chi è andato a trovarlo.

Federico Fashion Style, i volti noti tornano a trovarlo in salone: ecco chi è stato l’ultimo

Federico Lauri si è fatto ormai conoscere in tutta Italia per i suoi mega saloni extra lusso in cui ospita volti più o meno noti. I suoi lavori, per qualcuno definiti capolavori, per altri solo truffe, sono stati più volte nel corso dell’anno mandati in onda da Real Time. La nota trasmissione ha permesso così a Federico di farsi conoscere. Tra i numerosi personaggi finiti sotto le sue mani, ricordiamo la Venier, Aida Yespica e Giulia De Lellis, ma poche ore fa è tornato a trovarlo anche Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne si è affidata a Federico per dare volume e tono alla sua chioma e Federico non ha perso occasione per ringraziarla sul suo profilo Instagram. Un via vai di clienti e i saloni sempre pieni, Federico sta diventando il re delle acconciature italiane. Chi sarà il prossimo ospite d’eccezione? Lo scopriremo sicuramente a breve.