Meteo settimana 5-11 Agosto: temporali al Nord, caldo africano e picchi di 40° al Sud. Ecco le previsioni del tempo per la prossima settimana.

Ci siamo, Agosto è ormai arrivato. E per la maggior parte degli italiani si avvicinano le tante attese vacanze. C’è chi partirà a Ferragosto, e chi invece è già intento a fare la valigia. Ma cosa ci dicono le previsioni del tempo per la prossima settimana? Ebbene, la nostra penisola sarà ancora divisa a metà: caldo nella norma e forti temporali al Nord; caldo africano che toccherà i 40° al Sud. Scopriamo nel dettaglio il meteo della settimana che va dal 5 all’11 agosto.

Meteo settimana 5-11 Agosto: un’Italia divisa in due

Un’Italia spaccata in due: è questo lo scenario anticipato dalle previsioni del meteo per la settimana che inizierà lunedì 5 agosto. Al Nord, il tempo resterà abbastanza stabile e soleggiato nei primi giorni della settimana, ma tra giovedì e venerdì una depressione atlantica si abbatterà su quasi tutte le regioni del settentrione, portando maltempo e forti temporali. Non si escludono grandine e forti venti. Un miglioramento si avrà a partire dalla serata di venerdì 9 Agosto.

E al Sud? La situazione è completamente diversa nelle regioni meridionali e centrali. Ma se al Centro il caldo resterà moderato e le temperature non saranno particolarmente elevate, il Sud Italia sarà invaso da una vera e propria bolla di calore. Tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, le temperature raggiungeranno picchi di 40 gradi in alcune zone ( soprattutto le più interne) di Puglia, Sardegna e Sicilia. Bisognerà attendere venerdì 9 agosto per una piccola tregua dall’afa. Insomma, uno scenario davvero particolare quello che avremo in Italia nei giorni seguenti.