Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha difeso in un commento l’ex tronista Claudio Sona: è intervenuto subito l’ex corteggiatore, Mario Serpa. Ecco cosa è successo.

Il Trono Gay di Uomini e Donne è stato uno dei più amati e seguiti dal pubblico Mediaset: la coppia che si formò negli studi di Maria De Filippi era composta dal tronista Claudio Sona ed il corteggiatore Mario Serpa. La loro storia non è durata a lungo e la rottura non sembra esser stata proprio pacifica. Mario ha più volte accusato Claudio di non esser stato sincero: la redazione di Uomini e Donne però non ha mai creduto ai rumors che giravano intorno al veronese ed hanno continuato a frequentarlo considerati i meravigliosi rapporti. Ecco cosa è successo poco fa su Instagram.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia difende Claudio Sona: interviene l’ex Mario Serpa

Non sembra scorrer buon sangue tra i due ex fidanzati Claudio Sona e Mario Serpa. L’ottimo rapporto tra la redazione di Uomini e Donne e l’ex tronista non sembra proprio andar giù al romano. Mario ha commentato con un IG story uno scatto che vede insieme a Formentera un membro degli studi Elios ed il suo ex fidanzato: “Questo conferma lo schifo che c’è sempre stato e continua ad esserci dietro tutto…”, sono state le sue parole. La frecciatina non è sfuggita ai fan che hanno subito chiesto a Raffaella Mennoia, autrice del programma Uomini e Donne, cosa stesse accadendo.

La romana ha spiegato ad un utente che la redazione non crede a chiacchiere, illazioni e finte segnalazioni e che tutti sono liberi di restare in buoni rapporti con l’ex tronista Claudio. Mario così ha sbottato contro la donna scrivendo nelle sue IG story: “Carissima Raffaella Mennoia, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l’immagine del primo Trono gay, non credo che tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati”.

