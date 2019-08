Melissa Satta e Boateng, scatta il bacio: la crisi è solo un ricordo lontano. La coppia ritrova la serenità, l’amore vince su tutto

L’ufficialità la si era appresa già nei giorni scorsi, ma ora Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati assieme più affiatati che mai. Dopo il periodo di crisi, i due si sono ricongiunti e hanno colto i fan di sorpresa, facendoli sognare già con qualche giorno d’anticipo. Dopo gli indizi di qualche settimana fa, in cui i due comparivano nuovamente assieme ma senza dare alcuna certezza, Kevin Prince ha sorpreso la sua dolce metà con un gesto inaspettato che ha segnato ufficialmente il passaggio definitivo del periodo trascorso da separati. Ma ora i gesti parlano decisamente chiaro e l’ultima delle stories Instagram di Boateng non lasciano spazio alla fantasia.

Potrebbe interessarti anche:

Melissa Satta e Kiven Prince Boateng, il bacio che sigilla il ritorno ufficiale: la crisi è solo un brutto ricordo

L’ex velina Melissa Satta, più in forma che mai, è di nuovo felice accanto al suo Boateng. La coppia, ricongiuntasi da pochi giorni, è in vacanza con il figlio Maddox. Superata la crisi, Melissa e Kevin Prince si mostrano più felici e spensierati che mai. Dopo il mazzo di rose rosse e il passaggio alla Fiorentina che terrà lui vicino alla sua moglie e al piccolo di casa, ora è arrivata l’ufficialità a tutti gli effetti. La storia pubblicata su Instagram da Boateng è più palese che mai. Una barca, il mare in sottofondo e un bacio che sigilla l’amore nuovamente ritrovato.

Il sorriso felice di Maddox, che potrà tornate a vivere sotto lo stesso tetto con mamma e papà. Una storia a lieto fine, come poche negli ultimi tempi, che lasciano ancora accesa una speranza e fanno sognare i più romantici. Perché se oggi è difficile trovare un principe, Melissa può star sicura di aver trovato il suo, stavolta, si spera, per tutta la vita.