Il Grande Fratello è uno dei reality che più appassiona il pubblico di Canale 5 da ormai 16 edizioni. Da qualche anno anche la versione ‘Vip’ è diventata ormai un ‘must’, e tutti sono in trepidante attesa che arrivi settembre per poter assistere a una nuova edizione. Anche il GF Nip tornerà l’anno prossimo, ma intanto è venuto fuori un incredibile retroscena che riguarda il vincitore di una delle passate stagioni del programma. A quanto pare il concorrente in questione si ritrova ad oggi sommerso da debiti molto pesanti. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, chi è l’ex vincitore sommerso dai debiti

Ogni anno il vincitore del Grande Fratello porta a casa, oltre alla fama e al piacere di aver trionfato, un’importante somma di denaro, pari a 100mila euro. Nel caso che vi stiamo per raccontare, la vincita è servita a saldare dei pesanti debiti. Parliamo della vicenda di Alberto Mezzetti, vincitore del GF 15, che ha svelato un incredibile retroscena al settimanale DiPiù Tv. Il ‘Tarzan’ del GF, ha raccontato che sua madre ha accumulato negli anni una serie di debiti, dovuti a fatture non pagate ai fornitori, creditori non precisi con i pagamenti e alla truffa di un ex commercialista, che ammontavano addirittura a 1 milione di euro circa.

Alberto ha dunque dovuto aiutare la madre nell’ultimo periodo, dandole, tra le altre cose, anche il montepremi vinto al Grande Fratello. A quanto pare, grazie alla pensione della donna che è stata in parte pignorata, e all’aiuto di Alberto, i debiti della famiglia Mezzetti sarebbero ad oggi dimezzati, e resterebbero ancora da pagare 500 mila euro. Una cifra assolutamente non da poco, ma che il ‘Tarzan’ di Canale 5 si dice fiducioso di riuscire a pagare, anche se la strada è ancora lunga.

