Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono lasciati andare alla passione in barca: lei lo bacia in topless, la scena diventa ‘hot’.

Chiara Ferragni e Fedez sono probabilmente la coppia più ‘social’ in circolazione. Sempre attenti a condividere ogni momento del loro quotidiano con i milioni di followers che li seguono, i due sono davvero amatissimi dal pubblico. Le loro foto diventano subito virali sul web, per non parlare degli scatti con il piccolo Leone, che li rendono una famiglia tenerissima e invidiabile. L’ultimo scatto pubblicato dalla Ferragni su Instagram è però un momento di coppia davvero ‘hot’: ecco come sono stati immortalati i Ferragnez.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez e Chiara Ferragni travolti dalla passione in barca: ecco la foto del bacio ‘hot’

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più chiacchierate sul web. I ‘Ferragnez’, come li chiama il loro pubblico, sono innamorati pazzi e non fanno nulla per nasconderlo. L’ultimo scatto di coppia pubblicato sul profilo Instagram di Chiara è un momento di passione che ha mandato in delirio i fan. In vacanza a Ibiza insieme al piccolo Leone, i due di sono lasciati immortalare mentre si baciano in barca. La particolarità della foto, però, è il topless di Chiara, che rende la scena davvero ‘hot’. Giudicate voi stessi!

Dolcissima la dedica della Ferragni per il suo maritino, un semplice ‘Ti amo’, che ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia. Oltre duemila, infatti, i commenti al bacio passionale tra i due, e più di 660mila i like. Un vero e proprio ‘boom’, che non è certo una novità per i Ferragnez, abituati a questi numeri per ogni foto pubblicata sui social. Lo scatto in questione è davvero romantico e soprattutto è la prova della passione e della complicità tra i due, il cui matrimonio continua a gonfie vele, come una vera e propria favola dei tempi nostri.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI