San Lorenzo, stelle cadenti: il momento preciso in cui guardare il cielo. Ecco come e quando osservare al meglio il cielo stellato

La notte più attesa dell’anno è finalmente arrivata. Per i più romantici e per tutti i sognatori, da questa sera sarà possibile osservare lo spettacolo che offrirà il cielo, a caccia di un desiderio da esprimere. Una pioggia di meteore, nella famosa notte di San Lorenzo, illuminerà il tetto celeste, lasciando una speranza e facendo accendere i desideri. Ma un particolare quest’anno cambierà le carte in tavola, vediamo in che modo.

Quello a cui siamo più abituati ad assistere nella notte più luminosa dell’anno non è una pioggia di vere e proprie stelle. Nel cielo infatti ci sarà lo sciame delle Perseidi, originato dalla cometa Swift-Tuttle, che illuminerà la notte dei più romantici. Così, la notte di San Lorenzo è la più attesa di tutta l’estate. Falò tra amici, romantici scorci per le coppie più innamorate e una lista di desideri da esprimere. Ma attenzione, quest’anno non sarà il 10 Agosto la notte più proficua per chiedere qualcosa al cielo: per assistere alla pioggia di meteore bisognerà attendere la notte tra il 12 e il 13 Agosto intorno alle 22, momento esatto in cui le Perseidi saranno più nitide e pioveranno dal cielo circa 50 meteore all’ora. Occhio ai luoghi in cui poterle osservare meglio: da sempre è risaputo che per potersi godere lo spettacolo del cielo è consigliato recarsi in luoghi bui, specie considerata la presenza della Luna già molto bassa e luminosa. La notte del 15 agosto ci sarà infatti luna piena, motivo per cui la sua luce potrebbe rovinare lo spettacolo, ma i più speranzosi si facciano coraggio, naso all’insù e desideri alla mano.

