SuperEnalotto, centrato il 6 a Lodi con una schedina casuale da 2 euro

In questa ultima estrazione del superenalotto di oggi, martedì 13 Agosto, è stato centrato a Lodi il 6 vincente con una schedina casuale di 2 euro.

Finalmente la notizia tanto attesa: è stato centrato il sei. Con l’ultima estrazione del Superenalotto di oggi, martedì 13 Agosto, il ‘tabù’ è stato completamente sfatato. Era dal 23 giugno scorso, infatti, che la cifra totale del jackpot era rimasta completamente intatta. Da quel giorno, nessun giocatore era riuscito ad indovinare la sestina vincente. Ciò ha comportato un’unica conseguenza: aumento considerevole della cifra da vincere. Pensate, il jackpot era arrivato a circa 209 milioni di euro. Insomma, dei numeri davvero considerevoli, dobbiamo ammetterlo. Tuttavia, pochi istanti fa, è stato decretato il vincitore. Ecco i dettagli.

Ultima estrazione superenalotto: centrato il 6 a Lodi

Il 13 Agosto 2019 sarà, senza alcun dubbio, una data da ricordare per tutti gli appassionati del gioco d’azzardo. Ma, soprattutto, per tutti i giocatori del Superenalotto. Dopo più di un anno, infatti, con l’ultima estrazione sono stati vinti ben 209 milioni di euro. Ebbene sì. Sono proprio questi i numeri del jackpot. Ecco la combinazione vincente:

Numeri vincenti: 7 – 32 – 41 – 59 – 75 – 76

Numero Jolly: 21

Numero SuperStar: 11

Ebbene. Dove sono stati vinti? E com’è avvenuta la giocata? Procediamo con ordine. La regione italiana ad uscire vittoriosa da questa estrazione del Superenalotto è la Lombardia ed, in particolare, Lodi. È proprio qui, infatti, che in un bar della zona, il vincitore ha giocato la sua schedina fortunata. Ma sapete come ha giocato? Beh, la storia è alquanto incredibile. I numeri della sestina vincente non sono affatto numeri ponderati e studiati per bene dal vincitore, bensì sono il risultato di una giocata casuale. Insomma, quando si dice che la fortuna è dalla tua parte.

Non solo il 6, ma anche cinque 5

Ovviamente, non soltanto il giocatore di Lodi può ritenersi fortunato. Certo, lui ha intascato 209 milioni di euro. Una cifra davvero da record, per l’appunto. Tuttavia, però, altri giocatori possono ritenersi più che fortunati. Sono stati vinti, infatti, oltre che la sestina vincente, anche cinque 5. Quanto hanno intascato, quindi, i singoli giocatori? Ben 63.109,30. Insomma, anche in questo caso una cifra davvero niente male.

