Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi, la loro foto su Instagram è davvero ‘bollente’: accolti in un tenere abbraccio, ma la mano di lui tocca proprio lì.

La storia d’amore tra Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi e, da quel momento, non si sono più lasciati. Certo, recentemente hanno avuto un litigio, ma il loro amore è stato più forte. In un batter baleno, infatti, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono riusciti a chiarirsi. Tanto che, subito dopo, hanno deciso di andare a convivere. Come dicevamo quindi, il loro amore è è davvero molto forte. Lo si capisce chiaramente quando i due si guardano chiaramente e ne abbiamo la conferma con quest’ultima foto su Instagram. Ecco di cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Soleil e Jeremias su Instagram: la mano di lui tocca proprio lì

Sono innamorati, uniti ed affiatati più che mai, Soleil e Jeremias. Non solo lo testimoniano le continue Instagram storie che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pubblica sul suo account ufficiale, ma anche l’ultima foto pubblicata dall’americana. Rigorosamente in bianco e nero, Soleil condivide con i suoi sostenitori due tenere foto in compagni del suo fidanzato. Sono abbracciati. Eppure, ciò che non può passare assolutamente inosservato è la mano di Jeremias. Ebbene. Sapete dove poggia il bell’argentino la mano? O, per meglio dire, sapete cosa ‘tocca’ il fratello di Belen? Curiosi? Diamo un’occhiata insieme:

Beh, da come si vede chiaramente, Jeremias poggia la sua mano sul lato b della sua bella fidanzata. Certo, un gesto del genere non può assolutamente passare inosservato. Un gesto che, ovviamente, non è affatto scandaloso. Anzi, evidenzia appieno il legame che si è instaurato tra i due giovani ragazzi.

