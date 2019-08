Dopo un faticoso e duro allenamento ginnico, Belen Rodriguez si stende sul tappetino per rilassarsi: l’inquadratura della camera va proprio lì.

È da quando è iniziata l’estate che Belen Rodriguez, insieme a Stefano De Martino e Santiago, è ad Ibiza. È proprio sull’isola spagnola, infatti, che la coppia ha deciso di trascorrere le proprie vacanze estive. Ovviamente, ciò comporta un’unica conseguenza: la perdita della routine. Ebbene si. Sappiamo, infatti, che l’argentina è una tipa davvero sportiva. Quando è Milano, impegni lavorativi permettendo, la modella dedica gran parte del suo tempo libero alla palestra. Certo, per avere un fisico del genere è più che normale l’esercizio fisico. Ed è per questo che, seppure vacanza, Belen decide di non perdere, almeno in parte, le sue abitudini. E così, trascorre il pomeriggio all’insegna dell’allenamento. Ecco cosa accade, però, appena terminata la seduta dedicata agli addominali.

Belen Rodriguez dopo l’allenamento: si stende sul lettino, ma la camera inquadra proprio lì

In questi ultimi giorni è più attiva del solito su Instagram, Belen Rodriguez. Pochissimi giorni fa, infatti, vi avevamo parlato di un video davvero mozzafiato che la showgirl ha condiviso con i suoi sostenitori mentre, in slow motion, nuotava sul fondo della sua piscina. Ebbene. Pochissimi istanti fa, invece, l’argentina ha voluto condividere un altro momento particolare della sua giornata: l’allenamento. Lo abbiamo detto precedentemente: Belen, dal punto di vista fisico, è perfetta. Ed è proprio per questo, quindi, per mantenersi sempre in forma è solita svolgere costanti sedute ginniche. E così, poco fa, ha pubblicato un video mentre è intenta a fare gli addominali. Un esercizio davvero duro, ammettiamolo, soprattutto con quella ‘rotellina’ utilizzata dalla modella. Perciò, dopo un numero copiscuo di ripetizioni, l’argentina si lascia cadere, visibilmente distrutta, sul tappetino. Peccato che, in quel preciso istante, la camera del suo telefono inquadri la sua scollatura.

