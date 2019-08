Chi è Bella Thorne: età, carriera, vita privata e difficile passato dell’attrice fidanzata con Benji Mascolo, che ha appena debuttato come regista in un porno.

Bella Thorne è un personaggio molto particolare, più unico che raro. Attrice di successo negli Stati Uniti, soprattutto grazie ai suoi ruoli per i film e le serie Disney, è diventata un volto particolarmente noto in Italia da quando si è fidanzata con il cantante Benji Mascolo, voce del duo Benji e Fede. Bella, disinibita e con una storia di vita molto dura alle spalle, Bella ha appena debuttato come regista, dirigendo un film porno: proviamo a conoscerla meglio.

Chi è Bella Thorne: età e difficile passato dell’attrice

Bella Thorne è nata in Florida, a Pembroke Pines, l’8 ottobre 1997. La sua è una storia di vita molto particolare. A soli 10 anni, infatti, rimane orfana del padre, deceduto in un incidente stradale. La madre, rimasta sola con 4 figli, va in difficoltà economiche, e questo porta Bella a cominciare a lavorare come attrice fin da bambina. Anche i suoi fratelli sono attori. Una storia difficile, resa ancora più drammatica da un evento terribile: stando a quanto si apprende dalle notizie sul web, Bella è stata abusata sessualmente fino ai 14 anni. Lo ha raccontato lei stessa con un post su Instagram l’anno scorso. Tante le prove che la giovane ha dovuto superare, compresi gli atti di bullismo per la sua dislessia. Oggi, però, complice il successo al cinema e nella musica, dove vanta la pubblicazione di 3 album, Bella è rinata e porta avanti la sua fortunata carriera.

Carriera e gusti sessuali della fidanzata di Benji Mascolo

Bella Thorne ha una carriera di attrice di tutto rispetto. Decine le sue apparizioni cinematografiche e televisive, tra cui spiccano i ruoli per Disney Channel nelle serie ‘Famous in Love’ e ‘A Tutto Ritmo’, nonché nei film ‘Insieme per forza’, ‘Babysitter’ e tanti altri. Una carriera davvero ben avviata, che è culminata oggi nell’esperienza come regista in un film porno, ‘Him & Her’, una pellicola che le è stata commissionata da Porn Hub e che lei ha accettato di dirigerere per la sezione ‘Visonaries Directors’. Del resto, Bella ha un rapporto molto aperto con la sessualità: dichiaratasi più volte bisessuale e poi pansessuale, ha avuto anche una relazione poliamorosa con il musicista Mod Sun e la youtuber Tana Mongeau, con i quali è stata per oltre un anno. Oggi è felicemente fidanzata con il cantante Benjamin Mascolo.

