Emma Marrone al mare con ‘Franci’: bomba sexy in bikini

Emma Marrone scatta una foto al mare con ‘Franci’: la cantante lascia tutti a bocca aperta con lo scatto in bikini.

Il giorno di Ferragosto Emma Marrone ha annunciato il suo prossimo singolo che uscirà il 6 settembre: “Io sono bella” si intitola il suo nuovo brano ed i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarlo. Questo singolo è un omaggio fatto dal grande Vasco Rossi: la cantante non poteva desiderare di meglio. Sui social la giovane ha condiviso migliaia di messaggi inviati dai fan e tra gli scatti che riguardano il suo nuovo brano, ne è spuntato uno “hot”. Ecco di che si tratta.

Emma Marrone al mare con un’amica: bomba sexy in bikini

Ha infiammato Instagram con uno scatto al mare insieme alla sua amica Franci: Emma Marrone oltre ad essere una delle cantante italiane più amate del momento è anche una vera e propria bomba sexy.

E’ un periodo felice per la cantante che ha trovato il successo nella scuola di Amici e che oggi è una delle voci più affermate e seguite in Italia. Tramite il suo profilo social ringrazia tutti i giorni i suoi fan per l’affetto che riceve e per gli auguri sul suo nuovo brano che uscirà il 6 settembre. “Io sono bella” è un dono fatto dal re del rock italiano, Vasco Rossi, ed Emma non può che esserne orgogliosa.