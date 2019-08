Emma Marrone in lacrime: piange senza freni su Instagram, ecco il motivo. Scopriamo cosa è successo nelle stories della cantante.

Emma Marrone è senza dubbio una delle allieve di Amici di Maria De Filippi più amate di sempre. Non un’allieva semplice. Emma Amici lo ha vinto nel 2010, e da quell’anno è entrata nel cuore di migliaia di fan. Che la amano e la seguono costantemente. Anche sui social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip, dove Emma è iscritta col nome di ‘realbrown’. La cantante ama condividere con i suoi followers gli scatti più belli della suja vita lavorativa e quotidiana. E non mancano attimi di emozione. Come quello che la bella Emma ha voluto condividere nelle sue Instagram stories qualche ora fa. Nella foto si vede chiaramente: la cantante piange. Scopriamo il motivo.

Emma Marrone in lacrime: piange dall’emozione per una canzone di Vasco Rossi

Una schiera di ben 3,9 milioni di fan. È quella che ogni giorno segue costantemente Emma Marrone su Instagram. La cantante ama condividere coi suoi followers le sue foto, i suoi momenti più belli, le sue emozioni. Come quelle che ha provato qualche ora fa, e che ha deciso di immortalare in uno scatto pubblicato nelle sue stories. Diamo un’occhiata

Emma si mostra in lacrime ai suoi fan, senza alcuna ‘vergogna’. La cantante si commuove ascoltando una canzone di Vasco Rossi. Che prima aveva postato senza mostrarsi.. ma poi ha voluto condividere la sua emozione con il suo pubblico. Che ancora una volta ha avuto la prova della profonda sensibilità della sua beniamina. Una donna che, nonostante il successo e la popolarità, resta una di noi.