Nadia Toffa, Pierluigi Diaco torna sulla sua scomparsa: “Devo chiederle scusa”. Le parole forti del collega di Nadia per spiegare al Mondo la verità

Passano i giorni ma non si placa il dolore per la perdita prematura di Nadia Toffa. La scomparsa della giornalista delle Iene, che ha perso la sua battaglia contro il cancro, ha lasciato sgomento e fatto piangere milioni di italiani, famosi o meno. Non solo il dolore, le parole dei suoi colleghi e di numerosi volti noti, continuano a fare il giro del web, per ricordare la forza e il coraggio con cui Nadia nell’ultimo anno e mezzo aveva affrontato la vita. L’ultimo a parlare nuovamente di Nadia è il collega Pierluigi Diaco, che è tornato sull’argomento durante la puntata di “Io e Te”.

Nadia Toffa, Pierluigi Diaco si commuove ricordando la sua battaglia: “Le chiedo scusa”.

Non tutte le parole piovute sul web in questi giorni sono state facilmente digerite. La morte di Nadia Toffa avrebbe dovuto far riflettere tutti, ma il contegno non è elemento conosciuto dalla folla. Così, anche in seguito alla sua scomparsa, gli hater si sono accaniti sul suo modo di Nadia di affrontare la malattia, quello che in seguito alle sue dichiarazioni aveva già fatto discutere tanto in passato. Il racconto di Diaco fa riferimento al dialogo con Nadia che fino all’ultimo ha provato a tenere pulito il suo profilo instagram combattendo chi tanto l’aveva presa di mira. Vivere il dolore pubblicamente è l’argomento su cui si è soffermato Diaco: negli ultimi mesi di vita, racconta, fu palese il tentativo di convincere Nadia a lasciar perdere chi non apprezzava il suo modo di fare, ma fu inutile. Quello della Toffa era solo un modo per abbracciare la vita e Diaco solo oggi confessa di averlo percepito. “Le chiedo scusa”, commenta commosso, certo che ovunque adesso Nadia sia lo perdonerà senza pensarci due volte.

