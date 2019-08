Federica Panicucci ha affrontato un’avventura da brivido durante la sua vacanza a Hong Kong: siparietto social con il compagno Marco Bacini, ‘Sei pesante’.

Federica Panicucci è uno dei volti più amati dal pubblico di Mediaset. Pilastro di Mattino Cinque, di cui è la conduttrice ormai da anni, la Panicucci è anche molto seguita sui social, dove i fan apprezzano i suoi scatti che mettono in mostra la sua forma invidiabile e il suo fisico da urlo. Innamorata del suo compagno Marco Bacini, la conduttrice si trova in vacanza a Hong Kong in sua compagnia e con i due figli nati dal matrimonio con Mario Fargetta: ecco in quale avventura si è lanciata la coppia, che ha regalato anche un siparietto tutto da gustare su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Federica Panicucci, avventura da brivido e siparietto social con il compagno Marco Bacini

Federica Panicucci ha trascorso degli indimenticabili giorni di vacanza a Hong Kong con il compagno Marco Bacini e i figli Sofia e Mattia, nati dal suo precedente matrimonio. La celebre conduttrice ha fatto delle storie Instagram dopo essersi lanciata in un’avventura da brivido. Una delle principali attrazioni di Hong Kong è infatti l’enorme statua del Tian Tan Buddha che si trova nel villaggio di Ngong Ping, sull’isola di Lantau. Ma arrivarci non è certo una passeggiata! Bisogna infatti fare un lungo tragitto in funivia, ad un’altezza davvero da brivido, da cui è possibile godere del panorama mozzafiato. Inoltre, per poter ammirare da vicino la statua di bronzo alta 34 metri, bisogna affrontare una lunga grandinata, composta da 264 scalini.

La Panicucci e Bacini hanno affrontato tutto questo lungo tragitto, ma la conduttrice non sembrava proprio felice di aver fatto tanta fatica! ‘Fa un caldo porco della miseria qui’, si è lamentata, confessando che lei non aveva voglia di affrontare la lunga salita fino al Big Buddha, ma il compagno l’ha ‘costretta’. ‘Ma quanto è pesante quest’uomo, mamma mia’, ha poi detto la Panicucci, il tutto però sempre con tono scherzoso e leggero. Un siparietto davvero non perdere, documentato nelle sotire Instagram della conduttrice.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI